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«Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов

«Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов
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Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, узнал своего соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов сезоне-2023/2024.

Так, по результатам жеребьёвки, «Ференцварошу» предстоит сыграть с клубом «Клаксвик» (Фарерские острова). Первый матч команд состоится 11 или 12 июля, ответная игра пройдёт 18 или 19 июля.

Напомним, в венгерском клубе Станислав Черчесов работает с декабря 2021 года. К настоящему моменту российский тренер выиграл два чемпионских титула и два кубка Венгрии за время работы в «Ференцвароше».

Прежде Черчесов возглавлял сборную России, которая под его руководством добралась до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.

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