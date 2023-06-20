«Ференцварош» Черчесова узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов

Венгерский «Ференцварош», главным тренером которого является российский специалист Станислав Черчесов, узнал своего соперника по первому отборочному раунду Лиги чемпионов сезоне-2023/2024.

Так, по результатам жеребьёвки, «Ференцварошу» предстоит сыграть с клубом «Клаксвик» (Фарерские острова). Первый матч команд состоится 11 или 12 июля, ответная игра пройдёт 18 или 19 июля.

Напомним, в венгерском клубе Станислав Черчесов работает с декабря 2021 года. К настоящему моменту российский тренер выиграл два чемпионских титула и два кубка Венгрии за время работы в «Ференцвароше».

Прежде Черчесов возглавлял сборную России, которая под его руководством добралась до 1/4 финала домашнего чемпионата мира в 2018 году.