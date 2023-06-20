Борис Ротенберг: «Сочи» — не фарм-клуб «Зенита»
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Президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что его команда не является фарм-клубом санкт-петербургского «Зенита», несмотря на хорошие отношения функционера с руководством сине-бело-голубых.
«Вы же видите, что это не так, что мы выходим, играем и побеждаем. Это домыслы, которые основываются на том, что у меня хорошие отношения с менеджментом «Зенита». Это несомненно, но это не значит, что мы фарм-клуб», — приводят слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».
«Зенит» и «Сочи» играли друг с другом восемь раз в рамках Российской Премьер-Лиги. В пяти случаях побеждали футболисты из Санкт-Петербурга. Сочинцы одолели своего соперника лишь один раз. Ещё два раза «Зенит» и «Сочи» сыграли вничью.
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