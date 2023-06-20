Новичок «Торпедо» Горбунов: надеюсь выйти с клубом в РПЛ — в пятый раз в карьере

Полузащитник Игорь Горбунов дал своё первое интервью после перехода в «Торпедо».

«С приходом нового главного тренера в «Рубин», мой предыдущий клуб, я перестал получать игровое время. А после окончания сезона ко мне появился интерес со стороны «Торпедо». Я всё обдумал и принял решение перейти в столичный клуб. Самый главный фактор, повлиявший на решение, — то, что у команды есть задача выхода в РПЛ. «Торпедо» — это большой клуб с великой историей. Честно говоря, я пока что её не изучил, но обещаю, что в скором времени исправлюсь!

Я выходил в РПЛ с четырьмя разными командами? Да. Надеюсь, это будет пятый раз-алмаз!», — приводит слова Горбунова официальный сайт клуба.

Горбунов ранее выходил в РПЛ с «Пари НН», «Сочи», «Ротором» и «Рубином». Предстоящий сезон «Торпедо» проведёт в Мелбет Первой лиге.