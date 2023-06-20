Агент: федерация футбола Норвегии вынудила Ларсена покинуть Россию, он хотел остаться

Футбольный агент Микаил Адампур, представляющий интересы бывшего полузащитника «Пари НН» Ларса Олдена Ларсена, объяснил переход норвежского футболиста в нидерландский клуб НЕК. По словам агента, Федерация футбола Норвегии вынудила Ларсена уехать из России, несмотря на желание игрока остаться в Нижнем Новгороде.
«Есть сожаление, что из-за обстоятельств, которые никак не связаны с футболом, Ларсу не удалось в полной мере проявить себя в «Пари НН». Мы благодарны клубу и болельщикам «Пари НН», что тепло приняли Ларса в России.
Федерация футбола Норвегии вынудила Ларса покинуть Россию, хотя он хотел остаться в клубе. В этой непростой ситуации мы рады, что «Пари НН» хотя бы получит деньги за трансфер в Голландию», — приводит слова Адампура Metaratings.
- 20 июня 2023
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:44
-
15:41
-
15:27
-
15:17
-
15:11
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:44
-
14:34
-
14:25
-
14:05
-
13:53
-
13:51
-
13:48
-
13:44
-
13:34
-
13:24
-
13:16
-
13:08