Агент: федерация футбола Норвегии вынудила Ларсена покинуть Россию, он хотел остаться

Футбольный агент Микаил Адампур, представляющий интересы бывшего полузащитника «Пари НН» Ларса Олдена Ларсена, объяснил переход норвежского футболиста в нидерландский клуб НЕК. По словам агента, Федерация футбола Норвегии вынудила Ларсена уехать из России, несмотря на желание игрока остаться в Нижнем Новгороде.

«Есть сожаление, что из-за обстоятельств, которые никак не связаны с футболом, Ларсу не удалось в полной мере проявить себя в «Пари НН». Мы благодарны клубу и болельщикам «Пари НН», что тепло приняли Ларса в России.

Федерация футбола Норвегии вынудила Ларса покинуть Россию, хотя он хотел остаться в клубе. В этой непростой ситуации мы рады, что «Пари НН» хотя бы получит деньги за трансфер в Голландию», — приводит слова Адампура Metaratings.