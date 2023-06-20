Директор «Рубина»: максимум подпишем 6-7 новичков, активно ищем на иностранном рынке

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о трансферной стратегии казанского клуба на летнее межсезонье. Он заявил, что «Рубин» подпишет не более 6-7 новичков.
«Мы как руководители понимаем, что глобальной перестройки в костяке команды делать не надо. Есть ребята, которые выходят на замену и усиливают по ходу игру, там нужно сделать ротацию. В любом случае это не 60 и не 70 процентов. Усиление будет точечное — наверное, 6-7 футболистов максимум.
Глобальных перемен ждать не стоит. Ждать трансферов уровня игроков сборной России? Скорее всего, да. Мы хотим подписать таких игроков, вокруг которых можно строить весь скелет. Центр обороны, в теории два игрока. Крайние защитники, опорный полузащитник и пару нападающих.
У нас сейчас пять легионеров. Мы активно ищем усиление и на иностранном рынкеь», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».
- 20 июня 2023
-
18:14
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:22
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:05
-
16:02
-
15:44
-
15:41
-
15:27
-
15:17
-
15:11
-
15:00