Директор «Рубина»: максимум подпишем 6-7 новичков, активно ищем на иностранном рынке

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о трансферной стратегии казанского клуба на летнее межсезонье. Он заявил, что «Рубин» подпишет не более 6-7 новичков.

«Мы как руководители понимаем, что глобальной перестройки в костяке команды делать не надо. Есть ребята, которые выходят на замену и усиливают по ходу игру, там нужно сделать ротацию. В любом случае это не 60 и не 70 процентов. Усиление будет точечное — наверное, 6-7 футболистов максимум.

Глобальных перемен ждать не стоит. Ждать трансферов уровня игроков сборной России? Скорее всего, да. Мы хотим подписать таких игроков, вокруг которых можно строить весь скелет. Центр обороны, в теории два игрока. Крайние защитники, опорный полузащитник и пару нападающих.

У нас сейчас пять легионеров. Мы активно ищем усиление и на иностранном рынкеь», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».