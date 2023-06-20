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Новичок «Зенита» Ду Кейрос прибыл в Санкт-Петербург

Новичок «Зенита» Ду Кейрос прибыл в Санкт-Петербург
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос прилетел в Санкт-Петербург.

Футболист выложил в социальную сеть фотографию, сделанную неподалёку от Исаакиевского собора.

Ранее Ду Кейрос попрощался с «Коринтиансом». Он является воспитанником бразильского клуба. Игрок выступал за «Коринтианс» с 2021 года. О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто. Также в результате этого обмена игроком «Зенита» стал Роберт Ренан.

Санкт-петербургский «Зенит» завершил сезон-2022/2023 на первой строчке турнирной таблицы. Подопечные Сергея Семака набрали 70 очков по итогам 30 туров. Этот чемпионский титул стал для сине-бело-голубых пятым подряд и девятым всего в российской истории (десятым с учётом чемпионатов СССР).

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