Директор «Рубина»: если Сутормин пойдёт на понижение зарплаты, будем договариваться

Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов высказался о возможном переходе в казанский клуб Алексея Сутормина из «Зенита».

«Продвинулись ли переговоры по трансферу Алексея Сутормина? Дело в том, что у него приличная зарплата в «Зените». Наверное, больше в этом проблема. Что касается суммы выкупа, то мы рассчитываем на то, что для нас она будет ниже, чем для прямых конкурентов «Зенита». Всё зависит от самого Сутормина. Если он пойдёт на какое-то понижение, то будем договариваться», — приводит слова Эдуарда Сафонова «Татар-информ».

В минувшем сезоне 29-летний Сутормин сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. При этом полузащитник суммарно провёл на поле всего 780 минут.

Сутормин играет за «Зенит» с 2019 года. В составе петербуржцев полузащитник завоевал восемь трофеев, став в том числе четырёхкратным чемпионом России.