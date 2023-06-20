У «Локомотива» сорвался трансфер нападающего «Сент-Этьена»

«Локомотив» вёл переговоры по переходу форварда Жан-Филиппа Крассо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Крассо закончился контракт с «Сент-Этьеном», и московский клуб вёл переговоры с форвардом, но переход сорвался», — добавил источник «Чемпионата».

В прошедшем сезоне французской Лиги 2 Жан-Филипп Крассо принял участие в 35 матчах «Сент-Этьена», в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего игрока в € 6 млн. «Сент-Этьен» по итогам сезона занял во второй лиге чемпионата Франции восьмое место, набрав 53 очка в 38 матчах.

«Локомотив» завершил сезон на восьмой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 45 очков в 30 встречах.