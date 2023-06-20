Лига чемпионов — 2023/2024: результаты жеребьёвки первого квалификационного раунда

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Во вторник, 20 июня, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьёвка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Результаты жеребьёвки:

«Балкани» (Косово) — «Лудогорец» (Болгария)

«Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Струга» (Македония)

«Клаксвик» (Фарерские острова) — «Ференцварош» (Венгрия)

«Олимпия» (Словения) — «Валмиера» (Латвия)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Карабах» (Азербайджан)

«Ракув» (Польша) — «Флора» (Эстония)

«Слован» (Братислава, Словакия) — «Свифт» (Люксембург)

«Фарул» (Румыния) — «Шериф» (Молдавия)

«Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Хайфа, Израиль)

«Урарту» (Армения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизани» (Албания) — БАТЭ (Беларусь)

«Астана» (Казахстан) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

Первые матчи команд состоится 11 и 12 июля, а ответные встречи пройдут 18 и 19 июля.