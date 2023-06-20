Президент «Сочи» раскрыл подробности расставания с Бердыевым

«Сочи» и Курбан Бердыев расстались без конфликтов, а тренеру не была выплачена неустойка, рассказал президент клуба Борис Ротенберг.

«Что касается неустойки, то нет, вообще ничего не было. Были договорённости, чисто товарищеские отношения. Было ли приглашение Бердыева ошибкой? Нет, я так не считаю. Мы же с Курбаном Бекиевичем работали раньше, сотрудничали.

Я знал, что это за тренер, и пригласил его, потому что это сильный тренер с харизмой, который строил и делал хороший футбол, когда два раза подряд становился чемпионом России с «Рубином». Но так получилось, что он не смог перестроиться. Когда мы договаривались обо всём, я просил его, что он как маститый тренер должен сделать из команды жёсткий коллектив. Это то, что не смог сделать Гаранин со своей мягкостью.

Сборы прошли, но я увидел, что в матчах чемпионата пошёл другой футбол — не тот, который я видел [на сборах]. Я хотел видеть современный футбол, когда все атакуют и все защищаются. Он стал полностью перестраивать команду. Это путь вдолгую, и неизвестно, куда это перейдёт, потому что это футбол, которого уже нет как такового. Это устаревшая схема, идея. Мы поговорили, и он спокойно, без обид ушёл», — сообщил в интервью «РИА Новости» Ротенберг.

Напомним, в апреле Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи», который занимал с 25 декабря. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела три поражения в пяти матчах Российской Премьер-Лиги. По итогам сезона сочинская команда заняла десятое место в чемпионате России.