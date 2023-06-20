«Сочи» объявил о переходе полузащитника Мартина Крамарича
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«Сочи» подписал 25-летнего словенского полузащитника Мартина Крамарича на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Последним клубом Крамарича был «Браво Любляна», за который Мартин сыграл 109 матчей и набрал 34 очка (23+11) по схеме «гол+пас». В «Сочи» 25-летний футболист будет выступать под седьмым игровым номером.
Крамарич — воспитанник словенского клуба «Крка». В чемпионате Словении он дебютировал 22 марта 2014 года в матче с «Марибором».
25-летний хавбек выступал за молодёжную сборную Словении и дважды становился чемпионом страны в составе «Марибора». В сезоне-2022/2023 словенский полузащитник провёл за «Браво Любляна» 32 матча, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач.
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