Полузащитник сборной Испании Гави зарегистрирован Ла Лигой в качестве игрока основной команды «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.

Гави будет играть под шестым номером. Его новый контракт подписан до июня 2026 года, указанная в нём сумма отступных составляет € 1 млрд.

В начале 2023 года «Барселона» получила разрешение на регистрацию нового контракта полузащитника, но Ла Лига подала апелляцию. После этого суд отменил решение, отклонив ответную апелляцию сине-гранатовых. В начале июня Апелляционный суд признал, что «Барселона» уложилась во все необходимые для регистрации сроки, и удовлетворил обращение клуба.

Гави дебютировал за основную команду «Барселоны» в матче чемпионата Испании с «Хетафе» 29 августа 2021 года. Вместе с каталонцами 18-летний полузащитник стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка этой страны в сезоне-2022/2023. Также вместе со сборной Испании он стал победителем Лиги наций, финальный матч которой состоялся в воскресенье, 18 июня.