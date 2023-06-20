Гвардиол — следующая цель «Манчестер Сити» после Ковачича

«Манчестер Сити» надеется договориться с «РБ Лейпциг» по поводу трансфера защитника Йошко Гвардиола сразу после оформления перехода полузащитника «Челси» Матео Ковачича. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «Лейпциг» по-прежнему не хочет отпускать 21-летнего центрального защитника в это трансферное окно. Немецкий клуб будет просить у заинтересованных сторон не менее € 80 млн за Гвардиола.
«Манчестер Сити» всё равно намерен добиться успеха в переговорах с «Лейпцигом». При этом условия личного контракта с самим футболистом практически согласованы.
В сезоне-2022/2023 на счету Гвардиола 41 матч за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами.
Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 75 млн.
- 20 июня 2023
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