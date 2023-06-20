Алдонин: ЦСКА надо искать внутренний резерв, нет смысла переплачивать за легионеров

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин считает, что армейцам нет необходимости проводить большую трансферную кампанию этим летом.

«ЦСКА надо искать усиление из внутреннего резерва. Молодые футболисты из других клубов сейчас стоят больших денег. Надо искать внутренний резерв. Команда достаточно хорошо укомплектована. Думаю, что звёзды по понятным причинам к нам не поедут.

Не вижу смысла просто так переплачивать за легионеров и улучшать их финансовое благополучие. Необходимо искать внутреннее усиление», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА в сезоне-2022/2023 стал серебряным призёром российского первенства и завоевал Кубок страны, обыграв в финале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти.