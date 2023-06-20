Сон Хын Мин подтвердил, что останется в «Тоттенхэме»

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин подтвердил, что останется в составе «шпор».

«У меня ещё есть много вещей, которые я хочу сделать в Премьер-лиге. Деньги не важны для меня сейчас, а гордость от игры в футбол, игры в моей любимой лиге, — это важно. Я хочу больше поиграть за «Тоттенхэм», — приводит слова Сон Хын Мина Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что форварда намерен подписать «Аль-Иттихад». В аравийском клубе были готовы заплатить за трансфер € 60 млн, а также предложили Сон Хын Мину зарплату в размере € 30 млн в год.

Напомним, кореец выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года, тогда он перешёл в лондонскую команду из леверкузенского «Байера». Контракт 30-летнего Сона со «шпорами» действует до конца июня 2025 года.