«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере € 105 млн

«Вест Хэм» не принял второе предложение «Арсенала» о приобретении полузащитника Деклана Райса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «канониры» предложили «молотобойцам» € 105 млн в сумме — 87,45 млн в качестве обязательного платежа и ещё 17,55 млн в виде бонусов.

«Молотобойцы» считают, что условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимые. Кроме того, «Вест Хэм» по-прежнему полагает, что в гонку за Райса включится «Манчестер Сити».

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс поучаствовал в 37 матчах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Также футболист был признан лучшим игроком Лиги конференций, которую выиграл «Вест Хэм».