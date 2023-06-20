«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере € 105 млн
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«Вест Хэм» не принял второе предложение «Арсенала» о приобретении полузащитника Деклана Райса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «канониры» предложили «молотобойцам» € 105 млн в сумме — 87,45 млн в качестве обязательного платежа и ещё 17,55 млн в виде бонусов.
«Молотобойцы» считают, что условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимые. Кроме того, «Вест Хэм» по-прежнему полагает, что в гонку за Райса включится «Манчестер Сити».
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс поучаствовал в 37 матчах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Также футболист был признан лучшим игроком Лиги конференций, которую выиграл «Вест Хэм».
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