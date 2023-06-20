Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере € 105 млн

«Вест Хэм» отклонил второе предложение «Арсенала» по Райсу в размере € 105 млн
Комментарии

«Вест Хэм» не принял второе предложение «Арсенала» о приобретении полузащитника Деклана Райса, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «канониры» предложили «молотобойцам» € 105 млн в сумме — 87,45 млн в качестве обязательного платежа и ещё 17,55 млн в виде бонусов.

«Молотобойцы» считают, что условия выплаты бонусов, предложенные «Арсеналом», труднодостижимые. Кроме того, «Вест Хэм» по-прежнему полагает, что в гонку за Райса включится «Манчестер Сити».

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Деклан Райс поучаствовал в 37 матчах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Также футболист был признан лучшим игроком Лиги конференций, которую выиграл «Вест Хэм».

Материалы по теме
«Вест Хэм» отверг первое предложение «Арсенала» по Райсу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023