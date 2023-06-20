«Балтика» выкупила Аванесяна и Пряхина у ЦСКА

Калининградская «Балтика» воспользовалась опцией выкупа полузащитников Тиграна Аванесяна и Сергея Пряхина у московского ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-синих.
Футболисты, выступавшие за «Балтику» в сезоне-2022/2023 на правах аренды, являются воспитанниками академии ЦСКА. Аванесян и Пряхин дважды выигрывали молодёжное первенство с красно-синими.
21-летний Аванесян в прошедшем сезоне принял участие в пяти играх за «Балтику», а 20-летний Пряхин сыграл в 29 матчах, забив четыре мяча и отдав одну голевую передачу.
Напомним, по итогам сезона-2022/2023 калининградцы заняли второе место в Первой лиге и в будущем сезоне выступят в РПЛ. Главным тренером команды является Сергей Игнашевич. Также в Премьер-Лигу в следующем сезоне вернётся казанский «Рубин».
- 20 июня 2023
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