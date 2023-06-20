«Ньюкасл» хочет как можно быстрее приобрести Джеймса Мэддисона

Футбольный клуб «Ньюкасл» планирует решить вопрос с переходом полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона на этой неделе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «твиттере».

По информации источника, Мэддисон является главной трансферной целью «сорок» на это лето. При этом в «Ньюкасле» не хотят, чтобы переговоры затянулись. Решение о переходе полузащитника должно быть принято в самое ближайшее время.

Кроме того, интерес к английскому хавбеку проявляет «Тоттенхэм», однако официального предложения о его приобретении в «Лестер» до сих пор не поступило.

По итогам сезона-2022/2023 «Лестер» покинул английскую Премьер-лигу, заняв 18-е место. «Ньюкасл» стал четвёртым, пробившись в Лигу чемпионов, а «Тоттенхэм» — восьмым.

Джеймс Мэддисон в прошлом сезоне провёл за «Лестер» 30 игр в АПЛ, забил 10 голов и отдал девять результативных передач.