Спортивный директор «Рубина»: получил ли Слуцкий медаль? По-моему, нет
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Спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов рассказал, что бывший тренер команды Леонид Слуцкий не получил медаль за победу казанцев в Первой лиге.
«Получил ли Слуцкий медаль? По-моему, нет. Заслужил ли? В теории да, но это уже не моя прерогатива. Вопрос по раздаче медалей решало руководство клуба», — цитирует Сафонова издание «Татар-Информ».
В роли главного тренера «Рубина» в сезоне-2022/2023 Леонид Слуцкий отработал 19 туров Первой лиги. Сам он считает, что должен был получить медаль за победу команды в соревновании. Однако награждаемых всегда определяет лишь сам клуб.
Из «Рубина» Слуцкий ушёл 15 ноября 2022 года. С тех пор 52-летний российский специалист остаётся без работы на тренерском поприще.
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