Александр Гришин: ЦСКА нужен жёсткий опорник, похожий на Вернблума

Бывший тренер юношеской команды московского ЦСКА Александр Гришин считает, что красно-синие должны озаботиться поиском опорного полузащитника этим летом.

«Усиление для ЦСКА? Армейцы хорошо играли в этом году. Самое главное, что в команде оставили Мойзеса. Нападающие тоже есть: Заболотный и Чалов, который забил 19 мячей. Команде нужен жёсткий опорный полузащитник оборонительного плана, который будет похож на Вернблума. Зделар и Мендес неплохо разыгрывают мяч, но ещё нужно совершать отборы и перехваты.

Не думаю, что ЦСКА будет искать усиление в РПЛ, потому что команды хорошо укомплектованы. Если и брать футболистов, то сильнее тех, кто есть в лиге. По большому счёту ЦСКА укомплектован. Если удастся сохранить игроков, то команда продолжит хорошо выступать», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.