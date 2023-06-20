Роман Широков: если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в России

Бывший капитан сборной России Роман Широков, занимающий пост гендиректора «Сатурна», высказался о государственном финансировании отечественного спорта.
«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать. Турнир второй лиги, на мой взгляд, турнир менеджеров, которые будут искать таланты, развивать и продавать выше. Но сейчас во второй лиге вообще нет института продажи игроков.
Возможно, в первую лигу можно продать игрока, условно, за миллион рублей, что при бюджете в 30 миллионов не столь существенно. Никто не хочет платить второй лиге за игроков, есть мнение, что лигу и так дотируют, а ваша задача — готовить игроков, а потом бесплатно отдавать в ФНЛ.
У меня сложилось впечатление, что система построена именно так: вам дают бюджеты, вы их осваивайте, а лучших игроков мы заберем и, возможно, снизойдем, чтобы заплатить», — цитирует Широкова «РБ Спорт».
- 20 июня 2023
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:01
-
18:47
-
18:45
-
18:23
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:22
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:23