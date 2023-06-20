Роман Широков: если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в России

Бывший капитан сборной России Роман Широков, занимающий пост гендиректора «Сатурна», высказался о государственном финансировании отечественного спорта.

«Если убрать государственные деньги, не будет ни одного вида спорта в стране. Вопрос в том, на какие цели деньги выделяются, как их расходовать. Турнир второй лиги, на мой взгляд, турнир менеджеров, которые будут искать таланты, развивать и продавать выше. Но сейчас во второй лиге вообще нет института продажи игроков.

Возможно, в первую лигу можно продать игрока, условно, за миллион рублей, что при бюджете в 30 миллионов не столь существенно. Никто не хочет платить второй лиге за игроков, есть мнение, что лигу и так дотируют, а ваша задача — готовить игроков, а потом бесплатно отдавать в ФНЛ.

У меня сложилось впечатление, что система построена именно так: вам дают бюджеты, вы их осваивайте, а лучших игроков мы заберем и, возможно, снизойдем, чтобы заплатить», — цитирует Широкова «РБ Спорт».