Валерий Кечинов: каждая позиция в «Спартаке» нуждается в усилении. Даже вратарская

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов оценил состав красно-белых.

«Каждая позиция в «Спартаке» нуждается в усилении. Даже вратарская: если исходить из того, что мы видели в этом сезоне. Селихов не так надёжен, как раньше. В обороне были серьёзнейшие проблемы, особенно в этом году. В весенней части команда пропускала по два мяча практически в каждой игре. Такое никуда не годится, если ставится задача борьбы за чемпионство с «Зенитом».

В полузащите есть много футболистов на бумаге, но, к сожалению, не все футболисты показывали себя, как это нужно было делать. Впереди есть Шамар, есть Бальде, но, на мой взгляд, это не для больших дел — не для конкуренции с «Зенитом». Поэтому каждая позиция нуждается в усилении», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.