Валерий Кечинов: каждая позиция в «Спартаке» нуждается в усилении. Даже вратарская

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов оценил состав красно-белых.
«Каждая позиция в «Спартаке» нуждается в усилении. Даже вратарская: если исходить из того, что мы видели в этом сезоне. Селихов не так надёжен, как раньше. В обороне были серьёзнейшие проблемы, особенно в этом году. В весенней части команда пропускала по два мяча практически в каждой игре. Такое никуда не годится, если ставится задача борьбы за чемпионство с «Зенитом».
В полузащите есть много футболистов на бумаге, но, к сожалению, не все футболисты показывали себя, как это нужно было делать. Впереди есть Шамар, есть Бальде, но, на мой взгляд, это не для больших дел — не для конкуренции с «Зенитом». Поэтому каждая позиция нуждается в усилении», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 20 июня 2023
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:01
-
18:47
-
18:45
-
18:23
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:31
-
17:29
-
17:23
-
17:22
-
17:15
-
17:08
-
17:00
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:41
-
16:41
-
16:40
-
16:36
-
16:32
-
16:31
-
16:29
-
16:23