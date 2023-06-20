«Торпедо» объявило о переходе нападающего Ираклия Манелова

Футбольный клуб «Торпедо» подписал воспитанника академии «Краснодара» и экс-игрока тульского «Арсенала» Ираклия Манелова.

В сезоне-2022/2023 20-летний Манелов выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. В активе футболиста 24 проведённых игры и два забитых мяча. Ираклий — воспитанник академии «Краснодара», он прошёл через всю молодёжную систему «быков» и выступал, в том числе, за резервную команду.

«Торпедо» в следующем сезоне будет играть в Мелбет Первой лиге. Автозаводцы завершили кампанию-2022/2023 на 16-м месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков по итогам 30 проведённых матчей. Ранее чёрно-белые объявили о переходе полузащитника Игоря Горбунова, выступавшего за «Рубин».