«Фулхэм» намерен подписать игрока «Манчестер Юнайтед» Фреда
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Лондонский футбольный клуб «Фулхэм» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Фреда. Манкунианцы выставили игрока на продажу и планируют выручить от трансфера € 23,4 млн, сообщает The Telegraph.
Сообщается, что такая сумма превышает цену, которую готовы заплатить лондонцы, но в «Фулхэме» надеются достичь компромисса. Контракт 30-летнего Фреда с «Манчестер Юнайтед» действует до конца сезона-2023/2024.
Бразилец выступает за манкунианцев с лета 2018 года. За пять лет, проведённых в «МЮ», Фред принял участие в 213 матчах, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. Вместе с командой полузащитник выиграл Кубок английской лиги сезона-2022/2023, а также выходил в финал Лиги Европы — 2020/2021.
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