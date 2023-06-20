Сёмин: Глушаков ещё может выступать на высоком уровне. В том числе в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что бывший полузащитник «Спартака» и «Пари НН» Денис Глушаков ещё сможет проявить себя в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, у Глушакова достаточно мастерства, чтобы продолжать выступать на серьёзном уровне. Если в плане физических кондиций он будет хорошо себя чувствовать, то, конечно, ещё сможет играть — и в РПЛ тоже», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

В понедельник, 19 июня, «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Дениса Глушакова в связи с завершением срока контракта.

В прошедшем сезоне 36‑летний российский полузащитник провёл за «Пари НН» девять матчей и забил один гол. Нижегородцы сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге, заняв 13‑е место и победив «Родину» в стыковых матчах (3:0, 0:2).