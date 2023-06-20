Равиль Нетфуллин прокомментировал расторжение контракта с «Торпедо»

30-летний полузащитник Равиль Нефтуллин прокомментировал расторжение договора с московским «Торпедо».
«Мы действительно подписали соглашение о расторжении трудового договора. Как и говорил изначально, с огромным уважением отношусь к «Торпедо». Это клуб с богатыми традициями и историей. Я желаю ему удачи, но сейчас наши пути расходятся. Дальше каждый будет двигаться своей дорогой. Где продолжу карьеру? Это пока без комментариев. Ясность должна наступить в ближайшее время», — сказал Нетфуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Нефтуллин выступал за «Торпедо» с января 2020 года. За этот клуб защитник в общей сложности провёл 107 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Расторгнутый контракт действовал до июня 2024 года.
- 20 июня 2023
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