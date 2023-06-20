«Сочи» подписал контракт с чешским защитником Медведевым
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Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании 27-летнего чешского защитника Юрия Медведева в качестве свободного агента.
Последним клубом Медведева был братиславский «Слован» (Словакия), в котором игрок выступал на протяжении пяти лет. Вместе со «Слованом» Медведев пять раз подряд выигрывал чемпионат Словакии и дважды становился обладателем Кубка этой страны. Защитник принял участие в 120 матчах за «Слован», забил три гола и отдал 15 результативных передач.
Футболист играл за молодёжные сборные Чехии, но за взрослую команду не выступал.
Напомним, в сезоне-2022/2023 клуб «Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команду возглавляет Дмитрий Хохлов. Сочинцы дебютировали в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2019/2020.
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