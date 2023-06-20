«Спартак» назначил нового генерального директора вместо Евгения Мележикова

Московский «Спартак» объявил о назначении Олега Малышева на должность генерального директора, сообщает пресс-служба клуба.

Евгений Мележиков, занимавший эту должность ранее, покинул «Спартак» по соглашению сторон. Клуб поблагодарил Евгения Владимировича за годы работы на благо красно-белых.

С сегодняшнего дня Олег Малышев входит в совет директоров футбольного клуба «Спартак». Ранее он занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира.

При этом его деятельность уже много лет непосредственно связана с российским футболом, отмечается на официальном сайте московского клуба.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» завоевал бронзовые медали, набрав 54 очка по итогам 30 проведённых матчей.