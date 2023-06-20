«Оренбург» проведёт предсезонные сборы на тренировочной базе «Фенербахче»

Футболисты «Оренбурга» будут готовиться к новому сезону в Турции, сообщает пресс‑служба клуба.
В воскресенье, 25 июня, игроки пройдут медицинский осмотр в Москве, а на следующий день отправятся в Турцию. «Оренбург» проведёт два сбора в провинции Болу на базе футбольного клуба «Фенербахче».
Даты сборов: 26 июня-7 июля и 10–16 июля. Между сборами (в выходные 8 и 9 июля) команда останется в Турции, возвращаться в Россию оренбуржцы не будут.
На сборах запланировано шесть контрольных матчей, даты, соперники и возможность трансляции игр будут сообщены дополнительно. 17 июля команда вернется в Оренбург для подготовки к матчу первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги.
«Оренбург» занял седьмое место в чемпионате России сезона‑2022/23, набрав 46 очков по итогам 30 проведённых матчей.
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