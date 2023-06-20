Лепёхин объяснил, в каком случае трансфер Малкома в «Ювентус» можно будет назвать успешным
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал возможный переход нападающего сине-бело-голубых Малкома в туринский «Ювентус».
«Конечно, для Малкома потенциальный переход в «Ювентус» — шаг вперёд. Для меня был непонятен его переход из «Барселоны» в «Зенит», а переход в «Ювентус» был бы логически понятен для всех. Но пока это только слухи.
Какую сумму должен просить «Зенит»? Мне трудно судить — там своя специфика. Но если удастся продать за ту же сумму, за которую брали, то это будет успех», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. Тогда сине-бело-голубые приобрели его у «Барселоны» за € 40 млн.
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