Петар Голубович: мечтаю пойти по стопам Видича и Ивановича

Защитник «Химок» Петар Голубович заявил, что мечтает повторить карьерный путь экс-защитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Видича и бывшего футболиста «Челси» Бронислава Ивановича.
«Когда я был маленьким, когда только начал играть в футбол в молодёжной команде «Црвены Звезды», моими кумирами были Бранислав Иванович и Неманья Видич. Они тоже выступали в России, и для меня пойти по их пути было чем-то хорошим, особенным.
Мне с детства нравилась российская лига, так что когда поступило предложение (от «Химок». — Прим. «Чемпионата), сомнений не возникло. Мне нравится русский менталитет, нравится стиль РПЛ. Я поговорил с Урошем Радаковичем, он играл в «Оренбурге», «Арсенале».
Услышал от него только позитивные слова. Чуть позже обсудил ситуацию в клубе, в Москве с Неманьей Главчичем. Он тоже говорил только хорошее. И после этого мы заключили сделку с клубом», — приводит слова Голубовича «РБ Спорт».
- 20 июня 2023
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