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Петрушин: отсутствие тренера в «Динамо» напрягает, самое время комплектовать команду

Петрушин: отсутствие тренера в «Динамо» напрягает, самое время комплектовать команду
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Бывший наставник московского «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, напрягает ли его отсутствие главного тренера в клубе.

«Конечно, напрягает. Сейчас самое время комплектовать команду. Состав надо усиливать, укреплять оборону. Естественно, пока всё это находится в подвешенном состоянии. Ясно, что на сборы без него не поедут. Игроки из-за этого тоже находятся в напряжении — им тоже хочется как можно раньше узнать имя нового главного тренера. Может, с Личкой ещё и не договорились до сих пор», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол».

Напомним, в сезоне-2022/2023 командой руководил сербский специалист Славиша Йоканович, отправленный в отставку 14 мая. Главным кандидатом на эту должность в «Динамо» считается чех Марцел Личка, покинувший «Оренбург» в июне.

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