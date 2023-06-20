Петрушин: отсутствие тренера в «Динамо» напрягает, самое время комплектовать команду

Бывший наставник московского «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, напрягает ли его отсутствие главного тренера в клубе.
«Конечно, напрягает. Сейчас самое время комплектовать команду. Состав надо усиливать, укреплять оборону. Естественно, пока всё это находится в подвешенном состоянии. Ясно, что на сборы без него не поедут. Игроки из-за этого тоже находятся в напряжении — им тоже хочется как можно раньше узнать имя нового главного тренера. Может, с Личкой ещё и не договорились до сих пор», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол».
Напомним, в сезоне-2022/2023 командой руководил сербский специалист Славиша Йоканович, отправленный в отставку 14 мая. Главным кандидатом на эту должность в «Динамо» считается чех Марцел Личка, покинувший «Оренбург» в июне.
- 20 июня 2023
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