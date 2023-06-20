Рафаэль Бенитес близок к назначению на пост тренера «Сельты»

63-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Сельты» (Виго). Ранее он отклонил предложения из Саудовской Аравии, чтобы поработать в Европе, сообщает The Athletic.

Бенитес находился без работы с января 2022 года — тогда тренер был уволен из «Эвертона». Также специалист возглавлял такие команды, как мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Наполи», «Интер», «Валенсия», китайский «Далянь Ифан».

С «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005, с «Валенсией» — Кубок УЕФА — 2003/2004, а с «Челси» — Лигу Европы — 2012/2013. Также Бенитес дважды приводил «Валенсию» к победе в чемпионате Испании — в сезонах-2001/2002 и 2003/2004.

«Сельта» в завершившемся сезоне Ла Лиги — 2022/2023 заняла 13-е место.