Рафаэль Бенитес близок к назначению на пост тренера «Сельты»

63-летний испанский специалист Рафаэль Бенитес близок к тому, чтобы стать новым главным тренером «Сельты» (Виго). Ранее он отклонил предложения из Саудовской Аравии, чтобы поработать в Европе, сообщает The Athletic.
Бенитес находился без работы с января 2022 года — тогда тренер был уволен из «Эвертона». Также специалист возглавлял такие команды, как мадридский «Реал», «Ливерпуль», «Челси», «Ньюкасл», «Наполи», «Интер», «Валенсия», китайский «Далянь Ифан».
С «Ливерпулем» Бенитес выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2004/2005, с «Валенсией» — Кубок УЕФА — 2003/2004, а с «Челси» — Лигу Европы — 2012/2013. Также Бенитес дважды приводил «Валенсию» к победе в чемпионате Испании — в сезонах-2001/2002 и 2003/2004.
«Сельта» в завершившемся сезоне Ла Лиги — 2022/2023 заняла 13-е место.
- 20 июня 2023
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