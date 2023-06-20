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Шотландия — Грузия: матч прерван из-за затопленного поля

Шотландия — Грузия: матч прерван из-за затопленного поля
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Сегодня, 20 июня, проходит матч четвёртого тура отборочного турнира Евро — 2024 в группе А между сборными Шотландии и Грузии. Игра проходит на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча.

Встреча приостановлена из-за сильного дождя, затопившего поле. Венгерский арбитр Иштван Вад принял решение увести команды в подтрибунное помещение на 11-й минуте матча, чтобы работники могли очистить газон от лишней воды.

Перед этим, уже на шестой минуте сборная Шотландии вышла вперёд — 1:0. С передачи Линдона Дайкса отличился полузащитник Каллум Макгрегор, представляющий «Селтик».

За сборную Грузии в этом матче играют в том числе чемпион Италии в составе «Наполи» Хвича Кварацхелия, полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе и бывший защитник «Локомотива» и «Рубина» Соломон Кверквелия.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа A. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Шотландия
Остановлен
1 : 0
Грузия
1:0 Макгрегор – 6'
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