Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Холанда — о будущем нападающего: Эрлинг останется в Манчестере

Агент Холанда — о будущем нападающего: Эрлинг останется в Манчестере
Аудио-версия:
Комментарии

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента заявила, что футболист продолжит выступать за английскую команду в ближайшие годы.

«Холанд внёс свой вклад в требл «Сити». Всё остальное, в том числе «Золотой мяч», — это просто бонус. Эрлинг останется в Манчестере», — приводит слова Пименты RMC Sport.

К «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присоединился прошлым летом из «Боруссии» Дортмунд. В дебютном сезоне за английский клуб норвежский нападающий забил 36 голов в рамках АПЛ и сделал восемь результативных передач.

По итогам кампании-2022/2023 «горожане» стали чемпионами Англии, обладателями Кубка страны, а также победителями Лиги чемпионов. В финале престижнейшего еврокубкового турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0.

Материалы по теме
Рыночная стоимость Эрлинга Холанда достигла € 180 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023