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Агент Холанда — о будущем нападающего: Эрлинг останется в Манчестере

Агент нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда Рафаэла Пимента заявила, что футболист продолжит выступать за английскую команду в ближайшие годы.

«Холанд внёс свой вклад в требл «Сити». Всё остальное, в том числе «Золотой мяч», — это просто бонус. Эрлинг останется в Манчестере», — приводит слова Пименты RMC Sport.

К «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд присоединился прошлым летом из «Боруссии» Дортмунд. В дебютном сезоне за английский клуб норвежский нападающий забил 36 голов в рамках АПЛ и сделал восемь результативных передач.

По итогам кампании-2022/2023 «горожане» стали чемпионами Англии, обладателями Кубка страны, а также победителями Лиги чемпионов. В финале престижнейшего еврокубкового турнира команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0.