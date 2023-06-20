Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Швеция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» договорился с «Марселем» о подписании Милика

«Ювентус» договорился с «Марселем» о подписании Милика
Комментарии

Туринский «Ювентус» договорился с французским «Марселем» о переходе 29-летнего нападающего сборной Польши Аркадиуша Милика на постоянной основе. «Старая синьора» гарантированно выплатит французскому клубу € 6 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что также в договоре прописана сумма бонусов (€ 1 млн), которая может быть выплачена «Марселю» в зависимости от выступлений Милика.

Нападающий провёл в аренде в «Ювентусе» сезон-2022/2023. Милик принял участие в 39 матчах команды, отметившись девятью голами и одной результативной передачей.

«Ювентус» занял седьмое место в Серии А и в сезоне-2023/2024 сыграет в Лиге конференций. Из-за нарушений финансового фэйр-плей с команды сняли 10 очков.

Материалы по теме
Погба, Де Кетеларе, Белотти, Шкриньяр, Товен — кто главное разочарование сезона в Серии А?
Рейтинг
Погба, Де Кетеларе, Белотти, Шкриньяр, Товен — кто главное разочарование сезона в Серии А?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023