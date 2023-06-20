«Ювентус» договорился с «Марселем» о подписании Милика
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Туринский «Ювентус» договорился с французским «Марселем» о переходе 29-летнего нападающего сборной Польши Аркадиуша Милика на постоянной основе. «Старая синьора» гарантированно выплатит французскому клубу € 6 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Сообщается, что также в договоре прописана сумма бонусов (€ 1 млн), которая может быть выплачена «Марселю» в зависимости от выступлений Милика.
Нападающий провёл в аренде в «Ювентусе» сезон-2022/2023. Милик принял участие в 39 матчах команды, отметившись девятью голами и одной результативной передачей.
«Ювентус» занял седьмое место в Серии А и в сезоне-2023/2024 сыграет в Лиге конференций. Из-за нарушений финансового фэйр-плей с команды сняли 10 очков.
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