«Ювентус» договорился с «Марселем» о подписании Милика

Туринский «Ювентус» договорился с французским «Марселем» о переходе 29-летнего нападающего сборной Польши Аркадиуша Милика на постоянной основе. «Старая синьора» гарантированно выплатит французскому клубу € 6 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что также в договоре прописана сумма бонусов (€ 1 млн), которая может быть выплачена «Марселю» в зависимости от выступлений Милика.

Нападающий провёл в аренде в «Ювентусе» сезон-2022/2023. Милик принял участие в 39 матчах команды, отметившись девятью голами и одной результативной передачей.

«Ювентус» занял седьмое место в Серии А и в сезоне-2023/2024 сыграет в Лиге конференций. Из-за нарушений финансового фэйр-плей с команды сняли 10 очков.