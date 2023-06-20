«Манчестер Сити» может перехватить Ким Мин Джэ у «Баварии»

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Наполи» Ким Мин Джэ, который находится на радаре у «Баварии». Об этом сообщает журналист Münchner Merkur Филипп Кесслер в своём «твиттере».
По данным источника, существует риск, что сделка между игроком и мюнхенской «Баварией» может сорваться. «Горожане» проявляют интерес к защитнику, которого можно приобрести за € 45 млн — именно такая сумма прописана в качестве отступных футболиста в контракте с Наполи. Однако активировать этот пункт можно только в период с 1 по 15 июля.
Сам Ким Мин Джэ предпочитает отправиться в «Баварию», несмотря на интерес к его персоне со стороны «Ман Сити» и «Ньюкасла». В «Наполи» корейский защитник перешёл летом 2022 года. Итальянский клуб заплатил «Фенербахче» за корейца € 18,05 млн. В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ сыграл 45 матчей за неаполитанцев, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
«Наполи» с ним в составе выиграл итальянскую Серию А, набрав 90 очков в 38 матчах. «Бавария» завершила минувший сезон победой в немецкой Бундеслиге, набрав 71 очко за 34 матча.
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