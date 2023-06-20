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Хорхе Карраскаль пропустил матч Колумбии и Германии из-за вирусного заболевания

Хорхе Карраскаль пропустил матч Колумбии и Германии из-за вирусного заболевания
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25-летний полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, получивший вызов в сборную Колумбии на июньские товарищеские матчи, не попал в заявку на игру национальной команды с Германией из-за вирусного заболевания. Об этом сообщает Gol Caracol.

Матч Колумбии и Германии стартовал в Гельзеркирхене сегодня, 20 июня, в 21:45 мск.

В первом товарищеском матче, который был проведён со сборной Ирака, колумбийцы одержали победу благодаря голу нападающего санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерры. Встречу с немцами Кассьерра и ещё один игрок «Зенита», полузащитник Вильмар Барриос, начали со скамейки запасных.

Карраскаль дебютировал в сборной Колумбии 25 августа 2022 года в матче со сборной Гватемалы. За время своих выступлений за национальную команду полузащитник забил один гол.

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