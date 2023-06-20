Сборная Бельгии под руководством Тедеско забила три безответных мяча Эстонии

Сегодня, 20 июня, состоялся матч четвёртого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе F с участием сборных Эстонии и Бельгии. Встреча проходила на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине и завершилась победой гостей со счётом 3:0. В качестве главного арбитра на игре работал Давид Элиас Битон (Израиль). Команду Бельгии возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско.

Счёт в матче на 37-й минуте открыл нападающий Ромелу Лукаку, эффектно замкнувший навес в исполнении Астера Вранкса. Лукаку удвоил преимущество бельгийцев через три минуты: на этот раз он реализовал прострел Артура Теате. Третий мяч в ворота эстонцев влетел на 90-й минуте, когда с передачи Янника Карраско гол забил нападающий Жоан Бакайоко.

Сборная Бельгии набрала семь очков в трёх матчах и идёт на втором месте в группе, уступая Австрии (десять очков в четырёх матчах). У национальной команды Эстонии одно очко в трёх матчах (четвёртое место). На Евро попадут команды, занявшие первые две строчки турнирной таблицы группы.