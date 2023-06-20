Дубль Баумгартнера принёс Австрии победу в матче со Швецией

Сегодня, 20 июня, состоялась встреча четвёртого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе F с участием сборных Австрии и Швеции. Матч прошёл на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Бригаду арбитров возглавлял итальянец Марко Гуида.
Исход встречи решили два мяча нападающего австрийцев Кристофа Баумгартнера, забитые в последние десять минут: форвард отличился на 81-й и 88-й минутах.
На скамейке запасных сборной Швеции матч начали бывшие футболисты «Краснодара» Виктор Классон и Кристоффер Олссон. Классон вышел на замену на 87-й минуте.
Сборная Австрии набрала десять очков в четырёх матчах и лидирует в группе F. Швеция занимает третье место с тремя очками в трёх играх. На Евро попадут команды, которые займут первые две строчки турнирной таблицы группы.
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