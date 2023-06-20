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Австрия — Швеция. Прямая трансляция
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Дубль Баумгартнера принёс Австрии победу в матче со Швецией

Дубль Баумгартнера принёс Австрии победу в матче со Швецией
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Сегодня, 20 июня, состоялась встреча четвёртого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе F с участием сборных Австрии и Швеции. Матч прошёл на стадионе «Эрнст Хаппель» в Вене и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Бригаду арбитров возглавлял итальянец Марко Гуида.

Исход встречи решили два мяча нападающего австрийцев Кристофа Баумгартнера, забитые в последние десять минут: форвард отличился на 81-й и 88-й минутах.

На скамейке запасных сборной Швеции матч начали бывшие футболисты «Краснодара» Виктор Классон и Кристоффер Олссон. Классон вышел на замену на 87-й минуте.

Сборная Австрии набрала десять очков в четырёх матчах и лидирует в группе F. Швеция занимает третье место с тремя очками в трёх играх. На Евро попадут команды, которые займут первые две строчки турнирной таблицы группы.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа F. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
2 : 0
Швеция
1:0 Баумгартнер – 81'   2:0 Баумгартнер – 88'
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