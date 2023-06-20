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Сборная Молдавии победила в матче со сборной Польши, отыгравшись с 0:2

Сборная Молдавии победила в матче со сборной Польши, отыгравшись с 0:2
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Сегодня, 20 июня, состоялся матч четвёртого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе E с участием сборных Молдавии и Польши. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. В качестве главного арбитра на игре работал Филип Глова (Словакия).

Оба гола сборной Польши были забиты в первом тайме: на 12-й минуте Аркадиуш Милик отличился с передачи Роберта Левандовски, а на 34-й минуте уже Роберт забил с передачи Аркадиуша.

Сборная Молдавии начала отыгрываться во втором тайме. На 48-й минуте нападающий Йон Николэеску забил первый мяч, а на 79-й минуте оформил дубль. Через шесть минут победный гол сборной Молдавии с передачи Максима Кожокару забил полузащитник Владислав Бабогло.

Сборная Молдавии, набрав пять очков в четырёх матчах, поднялась на третье место в турнирной таблице группы E. Польша, набравшая три очка в трёх встречах, идёт четвёртой. Первые два места, дающие путёвку на Евро-2024, занимают Чехия и Албания.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа E. 4-й тур
20 июня 2023, вторник. 21:45 МСК
Молдавия
Окончен
3 : 2
Польша
0:1 Милик – 12'   0:2 Левандовски – 34'   1:2 Николэеску – 48'   2:2 Николэеску – 79'   3:2 Бабогло – 85'
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