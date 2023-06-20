Сборная Молдавии победила в матче со сборной Польши, отыгравшись с 0:2

Сегодня, 20 июня, состоялся матч четвёртого тура отборочного турнира Евро-2024 в группе E с участием сборных Молдавии и Польши. Встреча проходила на стадионе «Зимбру» в Кишинёве и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. В качестве главного арбитра на игре работал Филип Глова (Словакия).
Оба гола сборной Польши были забиты в первом тайме: на 12-й минуте Аркадиуш Милик отличился с передачи Роберта Левандовски, а на 34-й минуте уже Роберт забил с передачи Аркадиуша.
Сборная Молдавии начала отыгрываться во втором тайме. На 48-й минуте нападающий Йон Николэеску забил первый мяч, а на 79-й минуте оформил дубль. Через шесть минут победный гол сборной Молдавии с передачи Максима Кожокару забил полузащитник Владислав Бабогло.
Сборная Молдавии, набрав пять очков в четырёх матчах, поднялась на третье место в турнирной таблице группы E. Польша, набравшая три очка в трёх встречах, идёт четвёртой. Первые два места, дающие путёвку на Евро-2024, занимают Чехия и Албания.
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