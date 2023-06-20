Если бы Промес отправился в тюрьму, ему пришлось бы платить «Аяксу» вместо «Спартака»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес вынужден был бы заплатить «Аяксу» более € 1 млн, если бы отправился в тюрьму. Об этом сообщает издание Het Parool.

По данным источника, всё дело в том, что Квинси несёт личную ответственность за платежи по его трансферу со стороны «Спартака». «Аякс» получает доли от суммы перехода футболиста каждые полгода. Суммарно его трансфер обойдётся московскому клубу в € 8,5 млн.

При задержании футболиста красно-белые не стали бы рассчитываться с «Аяксом», поскольку Промес не смог бы выполнять условия трудового договора. Напомним, в понедельник стало известно о том, что футболист «Спартака» Квинси Промес получил полтора года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

Нидерландский футболист будет подавать апелляцию, и этот процесс может затянуться. Если бы Промес не стал обжаловать решение суда, а принял бы его и отправился в тюрьму, то ему пришлось бы лично заплатить «Аяксу» € 1,25 млн.