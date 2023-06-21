Калвин Филиппс: намерен остаться в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филиппс, перешедший в клуб летом 2022 года из «Лидс Юнайтед» и только два раза появившийся в стартовом составе команды в матчах АПЛ сезона-2022/2023, рассказал о своих планах на будущее.
«Я намерен остаться. Мы только что выиграли требл, так что у меня нет причин уходить… Я не могу дать этому 12 месяцев и сказать, что я не играю, поэтому я собираюсь уйти. С таким количеством игроков в «Сити» может потребоваться некоторое время, чтобы закрепиться в команде.
Я разговаривал со многими игроками: с Натаном Аке, например, с Джеком (Грилишем. — Прим. «Чемпионата»). Все они сказали, что первые 12 месяцев были самыми трудными в их карьере в «Сити», но после этого становится не легко, но легче. Я просто уеду на межсезонье, развлекусь, а потом вернусь в бой.
Просто знайте, как сложно понять, как Пеп хочет играть, и как быстро нужно адаптироваться, чтобы играть по его системе. Я на грани того, чтобы у меня это получилось. Очевидно, нужно будет немного поработать в предсезонке, и, надеюсь, все будет в порядке», — приводит слова Филиппса журналист BBC Майк Минэй.
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