Балахнин: не думаю, что «Локомотиву» нужен Комличенко, там есть Дзюба

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил трансферную политику клуба.

«Не знаю, усилят ли Акбашев, Ионов и Чернов («Ростов» выкупил права на футболиста. — Прим. «Чемпионата») команду. Трудно сказать, что это усиление. Полоз ушёл, вернулся Ионов. Чернов и так был в команде, трансфером это не назовёшь.

Акбашев проявил себя неплохо в клубе, который боролся за сохранение прописки. Станет ли потеря Комличенко фатальной для команды? Любой уход игрока основного состава — это потеря. Не думаю, что «Локо» нужен Комличенко, там есть Дзюба, вокруг него складывается игра», — цитирует Балахнина издание «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 Николай Комличенко провёл 26 игр за «Ростов» в рамках РПЛ, забил 10 голов и сделал шесть результативных передач.