Карим Бензема поприветствовал Н'Голо Канте в «Аль-Иттихаде»

Саудовский «Аль-Иттихад» опубликовал видеообращение нападающего команды Карима Бензема с приветствием нового одноклубника Н'Голо Канте.

«Привет, Н'Голо. Как и говорил ранее, ты лучший в мире футболист «бокс ту бокс». Буду счастлив играть с тобой снова — в лучшей команде Саудовской Аравии. Увидимся в Джидде», — сказал Бензема.

Канте выступал за «Челси» с 2016 года. С клубом он выиграл чемпионат и Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В конце месяца — 30 июня — контракт хавбека с лондонским клубом истекает.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Канте сыграл в семи матчах и отдал одну голевую передачу. Всего на счету Канте 340 сыгранных матчей в рамках национальных лиг за карьеру, 19 голов и 23 ассиста.

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