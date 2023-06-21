Адвокат болельщика «Валенсии» заявил, что у Винисиуса присутствуют проблемы с поведением

Мануэль Искьердо, адвокат болельщика «Валенсии», раскритиковал поведение нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«У Винисиуса проблемы с воспитанием, он ведёт себя дерзко. Проблема здесь не в расизме», – приводит слова Искьердо Superdeporte.

Напомним, по ходу матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» нападающий «Реала» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков хозяев. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал Ла Лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.

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