Источник: Луис Суарес планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Гремио» Луис Суарес сообщил руководству бразильского клуба, что планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.
Как сообщает Sport со ссылкой на Esportes GZH, 36-летний уругваец задумывается об уходе из футбола из-за проблем с коленом. Отмечается, что бразильский клуб хочет прописать соглашение, согласно которому «Гремио» получит компенсацию, если футболист после ухода из команды подпишет контракт с другим клубом.
Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард сыграл за «Гремио» 25 матчей в сезоне-2022/23, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.
- 21 июня 2023
-
04:43
-
04:22
-
04:12
-
04:04
-
03:56
-
03:43
-
03:33
-
03:28
-
03:02
-
02:51
-
02:43
-
02:43
-
02:10
-
02:07
-
01:51
-
01:39
-
01:38
-
00:53
-
00:48
-
00:32
-
00:22
-
00:10
-
00:07
- 20 июня 2023
-
23:54
-
23:54
-
23:49
-
23:45
-
23:45
-
23:39
-
23:29
-
23:11
-
23:01
-
22:51
-
22:31
-
22:11