Источник: Луис Суарес планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем

Нападающий «Гремио» Луис Суарес сообщил руководству бразильского клуба, что планирует завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Sport со ссылкой на Esportes GZH, 36-летний уругваец задумывается об уходе из футбола из-за проблем с коленом. Отмечается, что бразильский клуб хочет прописать соглашение, согласно которому «Гремио» получит компенсацию, если футболист после ухода из команды подпишет контракт с другим клубом.

Суарес выступает за бразильскую команду «Гремио» с прошлого года после пребывания в уругвайском «Насьонале». Контракт 36-летнего нападающего с «Гремио» действует до 2024 года. Уругвайский форвард сыграл за «Гремио» 25 матчей в сезоне-2022/23, в которых забил 11 голов и записал на свой счёт восемь результативных передач.