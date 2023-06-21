Черчесов отреагировал на первого соперника «Ференцвароша» в квалификации Лиги Чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребёвки первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2023/24. Венгерский клуб получил в соперники команду с Фарерских островов «Клаксвик».

«В прошлом году мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы, это был очень долгий год. Надеюсь, в этом году мы добьёмся таких же успехов, но на этот раз на более высоком уровне. Я несколько раз встречался со сборной Фарерских островов, но нельзя исходить из этого опыта. Я не первый раз готовлюсь к первой квалификации, надеюсь, что и не последний. Мы ознакомимся с футболистами «Клаксвика» и с их игрой», — приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».

Первый матч команд состоится 11 или 12 июля, а ответная игра пройдёт 18 или 19 июля. Проигравшие команды выходят в третий отборочный раунд Лиги конференций.