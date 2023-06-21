Де Хеа готов стать резервным вратарём в «Манчестер Юнайтед» и хочет остаться в клубе
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Испанский вратарь Давид де Хеа не хочет покидать «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, игрок встретился с тренерским штабом и руководством и сообщил о своём желании остаться в команде. Отмечается, что голкипер готов к роли резервного вратаря «Манчестер Юнайтед.
Де Хеа играет за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Ранее голкипер выступал только за мадридский «Атлетико».
В прошедшем сезоне 32-летний де Хеа сыграл 58 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, пропустив в них 61 гол и 25 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
В составе «красных дьяволов» испанский вратарь выиграл восемь трофеев, одержав победу в чемпионате Англии в 2013 году.
Фергюсон и игроки «Ман Юнайтед» поздравили де Хеа с рекордом:
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