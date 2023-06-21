Капитан «Фоджи» расстрелял свою машину после поражения в матче за выход в Серию Б

Машина капитана итальянской «Фоджи» Давиде Ди Паскуале была найдена расстрелянной боевыми пулями. Инцидент произошёл сразу после поражения команды из Фоджи в матче за выход во второй итальянский дивизион — Серию Б. Команда из Апулии уступила «Лекко» со счётом 1:3. Примечательно, что сам Давиде не принял участие в матче.

Клуб выступил с заявлением после собственного расследования, где выяснилось, что машину расстрелял сам Ди Паскуале.

«Клуб решительно осуждает преступный акт, совершённый нашим капитаном. Также мы благодарим болельщиков, которые несмотря ни на что выразили солидарность с Давиде и всей команде, а также не заподозрили фанатов в совершении подобного действия», — приводит слова с официального заявление «Фоджи» Corriere dello Sport.

«Золотой» период «Фоджи» выдался на первую половину 1990-х годов, когда команду тренировал именитый итальянский наставник Зденек Земан. Команда стабильно занимала места в середине таблицы Серии А. В команде провели несколько лет своих карьер и российские игроки — Игорь Шалимов и Игорь Колыванов.

С 1998 года «Фодже» не удаётся вернуться в Серию А, несмотря на то, что сам Земан не раз возвращался, чтобы спасти команду — в 2010 и 2021 годах.

Италия переиграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги наций